Musical-Jugendclub in Stendal sucht Darsteller für großes Projekt

Stendal (vs) - Nach dem großen Erfolg der Uraufführung des Musicals „MAYDAY oder das eine Leben“ ist der Jugendclub Musical des Theaters der Altmark auf großer Fahrt zu neuen Ufern. Jugendliche im Alter zwischen 16 und 25 Jahre studieren unter der Leitung von Theaterpädagoge und Regisseur Robert Grzywotz ein Musical ein, das im Sommer 2024 auf der Großen Bühne des Stendaler Theaters Premiere haben soll. Dafür werden noch Mitstreiter gesucht.

Wer gern singt, spielt oder tanzt oder einfach Lust auf ein Abenteuer mit vielen coolen jungen Leuten hat, ist eingeladen zur Schnupper-Probe am Donnerstag, 12. Januar, in der Zeit vom 16 bis 19 Uhr im Theater der Altmark. Bitte lockere Kleidung und etwas zum Trinken mitbringen. „Es wird getanzt, gespielt und gesungen“, kündigt Robert Grzywotz an. Für weitere Fragen ist er erreichbar unter der Telefonnummer 03931/635703 oder per E-Mail unter [email protected]