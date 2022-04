Kirche „Musik und Andacht zur Wochenmitte“ klingt in Schernebeck mit der Abendvesper aus

Die letzte Veranstaltung der Reihe „Musik und Andacht zur Wochenmitte“ ging jetzt in Schernebeck über die Bühne. Zwei Pastoren, ein Kantor und ein Feuerwehrmann lehnten das Programm an das Abendgebet des Urchristentums an.