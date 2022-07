Dorffest „Musikantenkrug“ lockt beim Sommerfest in Mahlwinkel (Börde)

In Mahlwinkel wird am 16. und 17. Juli rund ums Dorfgemeinschaftshaus gefeiert - mit einem bunten „Musikantenkrug“ und Fernsehaufzeichnung für den offenen Kanal in Stendal. Karten für das Sommerfest gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse.