Mathias Hochmuth wird an der Musik- und Kunstschule in Stendal unter anderem Posaune lehren. Foto: Musik- und Kunstschule

Mathias Hochmuth lehrt ab September an der Musik- und Kunstschule in Stendal "alles abwärts vom Waldhorn".

Stendal (vs) l Mathias Hochmuth ist der neue Posaunenlehrer an der Musik- und Kunstschule in Stendal. Er ist eines von drei neuen Gesichtern, die zum neuen Schuljahr in der Hansestadt unterrichten werden. Zudem ist er kein Fremder in der Stadt.

Der gebürtige Quedlinburger hat im Jahr 2012 in Leipzig seinen Abschluss in Jazz-Posaune und Pädagogik absolviert. „Musikalisch ist er jedoch breit gefächert“, teilt die Musikschule mit. Mathias Hochmuth spiele jährlich bei den Luisenburg-Festspielen in Wunsiedel (Oberfranken). Er ist Teil der Leipziger Big Band „Spielvereinigung Sued“ und spielt in seiner eigenen Marchingband „Cakewalkin‘ babies“, in der er das seltene Instrument Sousaphon bläst. Das Sousaphon ist von der Funktion her eine Kontrabasstuba, wird im Gegensatz zur Tuba aber nicht vor, sondern um den Körper getragen.

In Stendal ein bekanntes Gesicht

In Stendal ist der 35-Jährige kein Unbekannter. Früher trat er mit dem Jugend Jazz Orchester Sachsen-Anhalt regelmäßig im Theater der Altmark auf. Für diese Auftritte wurde in der Musik- und Kunstschule geprobt. „Aus dieser Zeit besteht auch der Kontakt zu Trompeter Sebastian Socha, der ihn nun in die Altmark lockte“, heißt es in der Pressemitteilung der Musikschule.

Ab September wird der Lehrer in Stendal für die tiefen Blechbläser zuständig sein. „Alles abwärts vom Waldhorn“, also Posaune, Euphonium, Tenorhorn und Tuba. Mathias Hochmuth startet mit bisher insgesamt sieben Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen als Schüler, von Anfänger bis hin zum Fortgeschrittenen. Und er „würde sich natürlich freuen, wenn noch weitere Interessenten dazustoßen würden.“

Neben Mathias Hochmuth stoßen auch Konstanze Horst und Tabiha Harzer zum Kollegium der Musik- und Kunstschule hinzu. Konstanze Horst ist Geigenlehrerin und Tabiha Harz wird zum neuen Schuljahr die Querflöte unterrichten.

Weitere Informationen gibt es auch über das Sekretariat der Musik- und Kunstsschule unter 03931 /65 17 10, per Mail unter ileborgh@stendal.de oder auf der Webseite www.adam-ileborgh-haus.de. Das Sekretariat hat montags bis donnerstags von 9 bis 12 und 13 bis 17 Uhr sowie freitags von 9 bis 12 und 13 bis 15 Uhr geöffnet.