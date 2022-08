Musikschule Stendal dreht einen Imagefilm - 90 Sekunden Witz und Wirrwarr

Was die Warteschleifenmusik der Stadt Stendal mit dem Imagefilm zu tun hat.

Stendal - Die Musik- und Kunstschule ist in mehrfacher Hinsicht eine Institution in Stendal. „Wir haben nie geprotzt. Es wird Zeit, zu zeigen, was hier passiert“, sagt Musikschulleiterin Maike Schymalla stolz. Es wird Zeit für einen Imagefilm.