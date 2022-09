NABU würdigt schwalbenfreundliche Familien im Kreis Stendal

Stendal (vs/mn) - Mehr Toleranz, Verständnis und Akzeptanz für Schwalben – darum wirbt der Naturschutzbund (NABU) seit nunmehr zehn Jahren mit der Aktion „Schwalbenfreundliches Haus“. Auch im Jahr 2022 haben mehrere Familien im Kreis Stendal an der Aktion teilgenommen.

Mehl- und Rauchschwalben leisten in den Dörfern einen wichtigen Beitrag, auch für dieLebensqualität des Menschen, denn sie ernähren sich ausschließlich von fliegendenInsekten, so der NABU in einer Pressemitteilung. Wer nun die Nachbarschaft zu den Schwalben am eigenen Haus duldet, oder deren Ansiedlung sogar fördert, konnte sich ab Beginn der Schwalbensaison im April, wieder um die Auszeichnung „Schwalbenfreundliches Haus“ bewerben. Damit soll auf schwindende Brutmöglichkeiten und den Rückgang der Schwalbenbestände aufmerksam gemacht werden. Unterstützt wird die Aktion vom Umweltministerium des Landes Sachsen-Anhalt.

Schwalben sind nicht immer willkommen

Nicht immer sind die Schwalben bei Hausbesitzern willkommen. Hinterlassenschaften an Hausfassaden oder unter den Nestern führen sogar oft dazu, dass Nester - häufig widerrechtlich – entfernt, oder Einflugschneisen verschlossen werden. Aber dabei kann die Verschmutzung oft durch das Anbringen sogenannter Kotbrettchen unter den Nestern stark reduziert werden.

Trotzdem gibt es immer noch viele Menschen, die sich über das Glück freuen, das die Schwalben sprichwörtlich an ihre Häuser bringen. Viele Menschen warten jedes Jahr im Frühjahr sehnsüchtig auf die Rückkehr „ihrer“ Schwalben, so der NABU. Im Landkreis Stendal wurden dieses Jahr Familie Poltrock und Familie Stusche aus Groß Schwechten, Familie Leuschner aus Staats, und Familie Schulze aus Döbbelin ausgezeichnet. Deren Engagement hat der NABU mit einer wetterfesten Plakette, die ans Haus angebracht werden kann, und einer Urkunde gewürdigt. In den vergangenen zehn Jahren wurden im Land Sachsen-Anhalt insgesamt schon 1347 Häuser ausgezeichnet.

Da der Sommer sich dem Ende neigt, beginnt nun für die Schwalben die Reise in ihreWinterquartiere in Afrika. Die ortstreuen Vögel freuen sich dann im nächsten Frühjahr wieder, in ihre Nester und zu „ihren“ Familien für eine neue Brutsaison zurückzukehren.