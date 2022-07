Wohnmobile Nach Ablehnung des Campingplatzes für Lüderitz ist ein Wohnmobilstellplatz angedacht

Ob es auf dem sogenannten „Campingplatz“ in Lüderitz (Altmark) bald wieder lebhafter zugeht als in den vergangenen zehn Jahren, das hängt auch an einer zündenden Idee für die Bewirtschaftung. Diskutiert wird in Tangerhütte seit zwei Jahren, der Bauausschuss sah sich jetzt vor Ort um.