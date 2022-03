Nach Brand: Sanierung des Stendaler Obdachlosenheims kommt nicht in die Gänge

Vor vier Wochen brannte es im Obdachlosenheim in Stendal. Wohnungslose halten sich noch immer in einem Provisorium auf.

Im Erdgeschoss des Stendaler Obdachlosenheims am Hohen Weg hatte es Anfang November gebrannt.

Stendal - Vier Wochen sind nach dem Brand in der Stendaler Obdachlosenunterkunft am Hohen Weg vergangen. Mit der Beseitigung der Schäden ist noch nicht begonnen worden. Doch warum kommt die Sanierung nicht in die Gänge und wo werden Wohnungslose momentan untergebracht?