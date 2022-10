Nach Jahrzehnten sorgt die Wasserwacht in Tangerhütte wieder für Nachwuchs

In Coronazeiten fielen vielerorts Schwimmausbildungen weg, fehlen. In Tangerhütte aber wurde fleißig trainiert und der Nachwuchs ausbildet. Dass es dort nach rund 30 Jahren Pause wieder eine 43-köpfige Truppe der DRK-Wasserwacht gibt, ist eine positive Entwicklung, die allerdings schon vor Corona begann. Weitere Unterstützung wird gesucht.

Tangerhütte - Die Wasserrettung des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hat sich in Tangerhütte wieder neu etabliert. Bis zur Wende gehörte die Rettungsschwimmerausbildung in Tangerhütte fest dazu. Dann brach dieser Bereich weg. Mit dem Neustart durch Ortsgruppenleiter Steffen Dongowski 2018 hat sich inzwischen eine stabile Truppe gefunden, die am Wochenende schon wieder etliche Auszeichnungen vergeben konnte.