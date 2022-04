Nach Kita-Demo: Landrat Patrick Puhlmann ordnet 30-km/h-Schild vor Kindergarten in Berkau an

Berkau - An der Berkauer Kita „Regenbogenland" wurde die Geschwindigkeitsbegrenzung 30 Kilometer/Stunde an der Kreisstraße 1069 entfernt (Volksstimme berichtete). Der Landkreis Stendal begründete die Aktion mit der „Ausdünnung des Schilderwaldes“. Bis dahin waren an der Stelle der Ortsdurchfahrt drei Schilder (Tempo 30, Zeitbegrenzung und „Achtung Kinder") angebracht. Nach der „Ausdünnung“ blieb nur das Verkehrszeichen „Achtung Kinder“. Dieses Schild hat eine höhere Wertigkeit. Aber seitdem die Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/h weg war, passieren die Pkws und Lkws den Kita-Bereich noch schneller. Das wollten die Kinder, die Erzieherinnen, der Kita-Förderverein sowie die Anwohner des betreffenden Straßenabschnittes nicht so einfach hinnehmen.