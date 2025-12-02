Natascha Primus übernimmt den Salon von Regina Knespel in Stendal. Die 44-Jährige sieht viel Potenzial in der Branche und möchte das 27 Jahre alte Geschäft ihrer Familie nicht aufgeben.

Natascha Primus (rechts) übernimmt zum 1. Januar 2026 den Waschsalon von Regina Knespel in der Hallstraße in Stendal.

Stendal. - Die Zukunft von „Reginas Waschsalon“ in Stendal ist gesichert. Natascha Primus übernimmt zum 1. Januar 2026 das Geschäft von Regina Knespel. Dabei grenzt es an ein Wunder, dass es den Salon nach diversen Krisen und Schicksalsschlägen überhaupt noch gibt.