Bleibt in der Familie Nach Schlaganfall und Krisen schafft Waschsalon den Generationenwechsel
Natascha Primus übernimmt den Salon von Regina Knespel in Stendal. Die 44-Jährige sieht viel Potenzial in der Branche und möchte das 27 Jahre alte Geschäft ihrer Familie nicht aufgeben.
02.12.2025, 15:15
Stendal. - Die Zukunft von „Reginas Waschsalon“ in Stendal ist gesichert. Natascha Primus übernimmt zum 1. Januar 2026 das Geschäft von Regina Knespel. Dabei grenzt es an ein Wunder, dass es den Salon nach diversen Krisen und Schicksalsschlägen überhaupt noch gibt.