Drei Jahre lang mussten die Akteure vom Wahrburger Carneval Club auf den großen Auftritt warten. Weiß das Publikum in Stendal zu feiern?

Narren in Stendal verwandeln „Schwarzen Adler“ in Hexenkessel

Stendal - Denkt man an die Zeit vor der Pandemie zurück, verklärt sich schnell der Blick: Damals war noch was los, heißt es oft. Doch stimmt das mit Blick auf den Karneval in Stendal?