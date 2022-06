Naturschutz mit Nisthilfen und Hecken

Naturschutz beginnt vor der eigenen Haustür, so das Motto von Detlef Braune, Chef des Landschaftspflegeverbandes (LPV) „Altmark-Elb-Havel-Winkel“. Dieser bietet nicht nur seine Hilfe beim Anlegen von Blühstreifen an, sondern es wird auch gezeigt wie Benjeshecken gebaut werden. Zudem werden Paten für Nisthilfen gesucht.

Tangerhütte - Die vergangenen Stürme haben nicht nur an den Straßen und in den Wäldern Spuren hinterlassen, auch in Gärten kam so mancher Baum zum liegen. In den meisten Fällen ist dieser noch als Brennholz nutzbar. Was aber geschieht mit den schwächeren Ästen und Zweigen?