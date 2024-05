Die Bernburger Historikerin Corrie Leitz forscht im Altmärkischen Museum nach Raubgütern und kündigt Besitzerwechsel an.

Nazi-Raubkunst in Stendal: Studie zeigt erschreckende Ergebnisse

Präsentierten einige der Objekte, die im Verdacht stehen, von den Nationalsozialisten geraubt worden zu sein (von links): Projektbetreuerin Corrie Leitz, Silke Junker, Mitarbeiterin des Altmärkischen Museums, und Gabriele Bark, Leiterin des Altmärkischen Museums in Stendal.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Stendal - Bei mehr als 100 Objekte im Altmärkischen Museum besteht der Verdacht, in der Zeit des Nationalsozialismus ihren ursprünglichen Eigentümern unrechtmäßig entzogen worden zu sein. Wie viele genau betroffen sind, will die Historikerin Corrie Leitz in einer Studie herausfinden. Erste Zwischenergebnisse bestätigen den Verdacht.