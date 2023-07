Nach einer kurzen Schließungsphase ist der Netto an der Osterburger Straße in Stendal wieder geöffnet. Das ist neu in der umgebauten Filiale.

Der Parkplatz der Netto-Filiale an der Osterburger Straße in Stendal war nach der Wiedereröffnung gut gefüllt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Stendal - Ein voller Parkplatz und lange Schlangen an den Kassen. Viele Besucher zog es am 18. Juli in die Netto-Filiale an der Osterburger Straße in Stendal. Der Grund: Nach einer kurzen Umbauphase musste das Geschäft vorübergehend schließen. Nun kann wieder im Laden nach Herzenslust eingekauft werden.