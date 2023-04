Die Stendalerin Annemarie Kock ist seit April 2023 neue Beraterin für Menschen mit Behinderung im Kreis Stendal. Wie sie die Menschen in der Region unterstützen möchte und wie gut das Thema Inklusion in der Hansestadt schon umgesetzt wird.

Annemarie Kock hört sich eine Nachricht auf ihrem Handy an. Seit Anfang April hat sie die Stelle der EUTB und berät Menschen mit Behinderung im Landkreis Stendal.

Stendal - Noch ist das Büro von Annemarie Kock etwas spärlich eingerichtet. Nur ein Laptop, eine Lampe und ein kleines Radio stehen auf dem großen Schreibtisch vor ihr. In der Ecke ein Drucker. Kein Wunder. Immerhin hat die 36-Jährige ihren Job als ergänzende unabhängige Teilhabeberaterin (EUTB) erst am 1. April angetreten. Damit tritt sie in die Fußstapfen von Carsten Rensinghoff, der diese Stelle bis Anfang 2023 noch innehatte. „Als ich gehört habe, dass jemand Neues gesucht wird, habe ich mich sofort beworben. Ich freue mich sehr auf die Arbeit hier“, sagt Annemarie Kock.