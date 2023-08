Stendal - Im Herzen von Stendal-Stadtsee ist eine neue Begegnungsstätte eröffnet worden. Auf etwa 160 Quadratmetern soll den Bewohnern des Stadtgebiets ein Ort geboten werden, an dem sie zusammenkommen und Zeit miteinander verbringen können.

Was bei einer Eröffnung nicht Fehlen darf, ist das Zerschneiden eines Bandes. Diese Ehre wurde an diesem Tag der ältesten Bewohnerin des Wohnblocks in der Käthe-Kollwitz-Straße, Ursula Sanftleben, zuteil. Spontan musste unter anderem Stendals Oberbürgermeister Bastian Sieler (parteilos) als Band-Halter herhalten. „Jetzt bloß auf die Finger aufpassen“, hieß es, bevor Ursula Sanftleben die Schere ansetzte. Am Ende blieben alle Finger dran. Das blaue Band wurde ohne Zwischenfälle zerschnitten und die Begegnungsstätte damit offiziell eröffnet. Bastian Sieler sieht in der Begegnungsstätte „Zur Käthe“ einen Ort, der „Stendal-Stadtsee stärken wird“.

Der Name der Begegnungsstätte konnte von Bewohnern und Anwohnern selbst gewählt werden. In Anlehnung an die Käthe-Kollwitz-Straße und zur Ehrung der Künstlerin wurde sie nach ihr benannt.

Der Geschäftsführer des Trägers Gemeinschaftswerk soziale Dienste Nauen, Werner Futterlieb, betonte die Wichtigkeit eines solchen Ortes. „In der Pflege gibt es immer weniger Menschen. Daher ist es umso wichtiger, dass wir die Nachbarschaft und den Zusammenhalt untereinander stärken“, sagte er.

Gemeinsam mit der Stendaler Wohnungsbaugesellschaft (SWG) wurde das Projekt umgesetzt. Die SWG ist die Vermieterin der Räumlichkeiten. „Es ist schön, dass wieder Leben in den Räumen ist“, sagte Geschäftsführer Daniel Jircik.

Glücklich über die Eröffnung ist auch Carina Horalek. Sie ist Fachkoordinatorin für die Begegnungsstätte und wünscht sich, dass viele Gäste in den Räumen zusammenkommen. „Heutzutage sind viele Menschen einsam und bleiben nur für sich. Es wäre schön, wenn sie hier einen neuen Sinn finden“, sagt die gelernte Krankenschwester.

Das Programm der Begegnungsstätte können und sollen die Bewohner selbst gestalten. Dafür kümmert sich die 51-Jährige um verschiedene Interessengruppen. „Ich habe schon Anfragen für eine Kaffeerunde und zum Stricken.“ Um alles umzusetzen, sind jedoch noch viele ehrenamtliche Helfer notwendig. Was außerdem noch fehlt: Möbel für den großen Balkon, auf dem in Zukunft auch kleine Feste gefeiert werden können. Neben dem Balkon gibt es noch eine Küche, in der gemeinsam gekocht werden kann, und ein altersgerechtes Badezimmer. Carina Horalek: „Hier soll sich jeder wohlfühlen und gerne herkommen, egal ob alt oder jung.“