Namensfindung Neue Grundschule in Stendal sucht einen Namen und die ersten Vorschläge kursieren

In etwa einem halben Jahr ziehen die Schüler der Stendaler Petrikirchhof-Schule in den Neubau am Haferbreiter Weg. Einen Namen hat die neue Schule bisher nicht, obwohl die Zeit mittlerweile drängt. Erste Vorschläge kursieren.