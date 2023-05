Die Johanniter-Pflegeschule in Stendal kann sich sehen lassen. Die neuen Unterrichtsräume erlauben den Azubis deutlich mehr komfort als am ehemaligen Standort.

Neue Johanniter-Pflegeschule in Stendal öffnet ihre Pforten

Stendal - Der Umzug ist gelungen. Die Johanniter-Pflegeschule hat am 10. Mai offiziell ihre neuen Unterrichtsräume in der Stadtseeallee 1 in Stendal vorgestellt. Die bringen einige Neuerungen für die Azubis mit sich.