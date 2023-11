Seehausen. - Eine 8,5 Kilometer lange Nebenstraße der A14-Nordverlängerung zwischen Magdeburg und Schwerin wird am 16. November 2023 ganz im Norden von Sachsen-Anhalt freigegeben und sorgt für reichlich Zündstoff. Es wird befürchtet, dass die ausgebaute Trasse nahe der A14 zwischen Seehausen und Geestgottberg zu einer neuen Rennpiste wird und damit die Sicherheit vor allem von Radfahrern arg gefährdet ist. Den Fragen der Besorgten werden sich die Offiziellen des symbolischen Scherenschnitts wohl stellen müssen.

Die lange Gerade auf der Straße (K 1020) zwischen Seehausen und Beusterim Kreis Stendal ist als Umleitung für die A14 ausgebaut worden. Sie verleitet Autofahrer, aufs Gaspedal zu treten, befürchten jene, die sich nun um die Sicherheit von Radfahrern sorgen. Foto: Susanne Bohlander

Es ist die Stadtratsfraktion von Linke/Grüne in Seehausen, die sich bereits in zwei Ausschusssitzungen redlich bemüht hat, die Geschwindigkeit auf der ausgebauten Verbindungsstraße nicht auf 100 km/h zu erhöhen, sondern bei Tempo 70 wie bisher zu belassen. Mit dem Antrag wollen die Ratsmitglieder Kathrin Beier und Susanne Bohlander, dass mit den verantwortlichen Bauherren in Magdeburg vom Landesbaubetrieb (LSBB) auf Augenhöhe diskutiert wird. Die Stadt Seehausen sollte die Argumente für ein fahrradfreundliches Umfeld vortragen können.

Doch in keinem Ausschuss fand ihr Antrag, untersetzt mit fast einem Dutzend Argumenten für die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70 km/h, eine Mehrheit. Er sei „einfach abgeschmettert worden“, sagt Susanne Bohlander auf Nachfrage der Volksstimme. Hart getroffen habe sie, dass der Bürgermeister der Stadt Seehausen, Detlef Neumann, scheinbar keine Meinung habe und lieber schwieg, und dass der Ausschussvorsitzende Walter Fiedler ablehnte. Nicht etwa, weil er Tempo 70 nicht sinnvoll fände, sondern, „weil er nicht glaubt, dass der LSBB diesem Hinweis der Stadt Seehausen überhaupt folgen würde“. Für Fiedler sei ihr Antrag „Zeitverschwendung“, so Bohlander weiter und ärgerte sich auch, dass Fiedler der Meinung gewesen sei, „die Geschwindigkeitsbegrenzung würde sich von selbst regeln“ und er in puncto mehr Sicherheit für Radfahrer keinen Handlungsbedarf sehe.

Stau auf der B189 zwischen Seehausen und Wittenberge wegen Arbeiten an der A14. Foto: Karina Hoppe

Dabei hatte der Antrag durchaus Befürworter in den Ausschusssitzungen, wie Stadtrat Peter Brandt. „Er befürchtet, dass die ausgebaute Straße bei Seehausen eine Rennstrecke wird, und stimmte zu, dass sich der Stadtrat gegenüber der zuständigen Behörde, dem LSBB, um eine Tempobegrenzung auf 70 km/h bemühen soll“, so Susanne Bohlander. Ihrer Meinung hätten sich auch die Stadträtin Nicole Röhl und der sachkundige Einwohner Nicolas Papke, der berichtete, dass manche Autofahrer auch 120 und 130 km/h fahren würden, angeschlossen.

Bei Gegenwind für Tempo 70 im Bau- und Umweltausschuss hieß es laut der Fraktionskollegin und Linke-Stadträtin Kathrin Baier: „Für Radfahrer gibt es den Elberadweg von der Eisenbahnbrücke in Richtung Seehausen. Einheimische kennen alle Feld- und Schleichwege im Umfeld der Straße und der LSBB wird auf die Empfehlung der Seehäuser nicht eingehen.“

An der Baustelle für die neuen Elbbrücke bei Wittenberge ist noch bis 2025 mit Verkehrseinschänkungen zu rechnen. Foto: dpa

Die beiden Antragstellerinnen fragen sich: „Warum ist es für diese Stadträte so schwer nachvollziehbar, dass Radfahrer eine Straße gezwungenermaßen meiden, auf der 100 km/h gefahren werden darf?“ Und: „Warum können sie nicht nachvollziehen, dass auch Radfahrer – wie Autofahrer – nicht immer Umwege fahren, sondern auf kurzem Weg von A nach B kommen wollen?“ Aus Sicht der Fraktion Linke/Grüne sei es ein Irrglaube, dass Radfahrer immer Zeit haben. Im Gegensatz zu Autofahrern. Bohlander: „Warum können sie nicht auf die 24 Sekunden verzichten, die sie mit 100 km/h schneller sind als mit 70?“

Trotz der Ablehnung und des Schocks „über die Gleichgültigkeit einiger Ratsleute“, wie Susanne Bohlander sagt, wollen sie und Kathrin Baier an ihrem Antrag festhalten und über diesen in der Stadtratssitzung in Seehausen am 7. Dezember abstimmen lassen.

„Der Stadtrat kann etwas für die Sicherheit der Radfahrer tun und muss nicht untätig bleiben.“ Gegenüber dem LSBB die Tempobegrenzung auf der sanierten und zur Landesstraße hochgestuften Strecke zu fordern, sei im Interesse der Einwohner und der touristischen Entwicklung in Seehausen.

Für den Radtourismus sind in Seehausen im Kreis Stendal 2023 neue Touren erprobt worden. Foto: Susanne Bohlander

Denn, so Susanne Bohlander weiter, es gehe immerhin um die Sicherheit von Menschen, um die Sicherheit von Familien, die mit ihren Kindern per Rad unterwegs sind, um Jugendliche auf dem Weg zum Sportverein oder zum Konzert, um Menschen im Rentenalter, die sich durch Radfahren fit halten, um Touristen, die die schöne Altmark per Rad erkunden. Deshalb sollte zumindest der Versuch unternommen werden, der zuständigen Landesstraßenbaubehörde das Problem auf der neu sanierten Straße zu schildern und gemeinsam nach einer Lösung zu suchen. Damit auch Radfahrer die Straße weiterhin sicherer nutzen können. Vielleicht biete sich nach dem Scherenschnitt der Offiziellen eine erste Möglichkeit, äußert die Grüne-Stadträtin eine vage Hoffnung.

Die Freigabe der ausgebauten Kreisstraße zwischen Seehausen und Geestgottberg findet am Donnerstag, 16. November, statt. Beginn ist um 13 Uhr, angekündigt sind laut Pressemitteilung der Landrat Patrick Puhlmann (SPD) und Verbandsgemeinde-Bürgermeister Rüdiger Kloth (Freie Wähler), eingeladen ist zudem Seehausens Bürgermeister Detlef Neumann.