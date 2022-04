Skaterbahn Neue Skaterbahn in Tangerhütte: Ein Jugendtraum ist wahr geworden

Aus einem handgeschriebenen Brief des inzwischen neunjährigen Noah ist ein echter Erfolg geworden. Mit Hilfe von Kindern und Eltern konnte ein Projekt umgesetzt werden, das Respekt verdient. Die neue Skateranlage in Tangerhütte wurde begeistert in Betrieb genommen.