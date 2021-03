Elbidylle, Sehenswürdigkeiten und wichtige Einrichtungen könnten in dem Imagefilm für die Stadt Arneburg die tragende Rolle einnehmen.

Arneburg l In der Diskussion um die Entwicklung eines Werbefilms für die Stadt Arneburg hat sich eine vierköpfige Gruppe aus Mitgliedern des Wirtschafts-, Tourismus- und Kulturausschusses der Stadt gegründet. Das Quartett soll die für den Imagefilm beauftragte Firma aus Gardelegen unterstützen. Dabei gehe es unter anderem um eine Auswahl an Fotomotiven in der Elbestadt, in den Dörfern Dalchau und Beelitz sowie um die idyllische Umgebung.



Die Ausschussmitglieder vernahmen während ihrer Sitzung die Videobotschaft von Tom Przibilla, Inhaber einer Firma aus Gardelegen, die unter anderem für Videoproduktionen und Werbefilme verantwortlich zeichnet. Er sprach von „vielen tollen Ecken“, die bekannter gemacht werden könnten. Ein Großteil der Kommunalvertreter des Ausschusses können sich mit einem Imagefilm, der dann beispielsweise auf der Webseite der Stadt geladen und jedem Nutzer zugänglich ist, anfreunden. Gerade aktuell, wo viele Deutsche planen, ihren Urlaub nicht im Ausland zu verbringen und das eigene Land erkunden wollen, sei Werbung für die eigene Region wichtig. Und jene Werbung könne in einem Film gut dargestellt werden, so der Tenor der Ausschuss-Mitglieder „Das ist eine sehr gute Idee“, findet Ausschuss-Vorsitzender Carsten Sommer. Landschaften an der Elbe und Sehenswürdigkeiten sollten sich in dem Imagefilm der Stadt Arneburg wiederfinden. Die Fotomotive könnten auch per Drohne „eingefangen“ werden. Das Ergebnis sei einer Mehrwert für unsere Stadt und wäre sicherlich auch etwas „für eine Reisemesse“.



Die Elbestadt, die sich direkt am Elberadweg befindet, möchte Besucher aus anderen Ecken des Landes anlocken. Es gebe sicherlich auch einige, die „länger hier bleiben wollen“, hieß es in der Runde. Dass die Gäste einen längeren Aufenthalt in Arneburg und Umgebung planen, glaubt Lutz Rosenkranz nicht. Trotzdem erachtet er den Werbefilm „vom Grundsatz her gut“. Einige meinten, dass diese Form der Werbung auch für die Wirtschaft interessant sein könnte und eventuell Firmen bei möglichen Niederlassungen sich davon beeinflussen lassen. Deshalb sollten die Verantwortlichen darüber nachdenken, das Industriegebiet oder wichtige Einrichtungen mitzuberücksichtigen. „Den roten Faden im Film bestimmen wir“, betonte Sommer, der hofft, dass der Stadtrat ähnlich denkt wie der Tourismusausschuss.



An den nächsten Tagen erwarten die Mitarbeiterinnen des Tourismusbüros wieder verstärkt radelnde Gäste – die Radfahrsaison ist gestartet. Mit E-Bike-Tankstelle, Reparatur-Set und ausreichend Informationsmaterial ist die Kommune auf die Fahrradfahrer gut vorbereitet.