Auf Brache in Stendal sollen bis Ende 2024 neue Wohnungen entstehen.

Neue Wohnungen entstehen in Stendal auf 30 Jahre brach liegendem Grundstück

Ein Blick auf die Baustelle an der Scharnhorststraße, unweit des Norma-Marktes. Hier entsteht ein Mehrfamilienhaus.

Stendal - In der Scharnhorststraße in Stendal lassen neugierige Passanten ihre Blicke schweifen. Die Aufmerksamkeit erregt ein fast leerstehendes Gelände. Abgeschirmt mit Bauzäunen, steht darauf ein Bagger. Was wird hier gebaut?