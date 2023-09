Der Radweg an der L15 zwischen Stendal und Uenglingen nimmt Gestalt an.

Stendal - Der neue Radweg zwischen Stendal und Uenglingen nimmt nach und nach Form an. Wer am Dienstag auf der L15 an der Baustelle vorbeigefahren ist, konnte beobachten, wie sich die neue Asphaltschicht ihren Weg Richtung Stendal bahnt.

Weil es sich der Radweg an einer Landesstraße befindet, ist das Land Sachsen-Anhalt für die Sanierungsarbeiten verantwortlich. 250.000 Euro kosten die Bauarbeiten. Auch die Bankette werden im Zuge der Radwegssanierung profiliert. Heißt: Sie werden so bearbeitet, dass Regenwasser ungehindert ablaufen kann. Aquaplaning soll so verhindert werden.

Die Bauarbeiten haben am 4. September begonnen und sollen bis 29. September andauern.