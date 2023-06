Ein Syrisches Restaurant eröffnet demnächst in der Innenstadt Stendals.

Neuer Imbiss in Stendal - Shawarma statt Döner

Anstelle eines ehemaligen Friseursalons in der Brüderstraße in Stendal eröffnet voraussichtlich im Juli ein syrisches Restaurant mit authentischen Gerichten.

Stendal - Seit Wochen sehen Passanten die Aufschrift „Demnächst große Neueröffnung“ an der Fassade von Syrian Chicken Talal in

der Brüderstraße in Stendal. Immer wieder gehen Handwerker ein und aus und bereiten die Eröffnung vor. Nach dem Pommes-Automaten am Bahnhof kommt das nächste kulinarische Angebot in die Hansestadt.