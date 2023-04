Stendal - Der Regionalexpress (RE) 4 fährt seit dem 1. April von und nach Berlin durch bis Stendal Hauptbahnhof. Somit haben Reisende eine umstiegsfreie Alternative zur schnellen ICE-Verbindung Hannover-Stendal-Berlin, die voraussichtlich bis Mitte Juni gekappt ist. Einzig: Reisende müssen mehr Zeit einplanen. Die Fahrt von Stendal nach Berlin Hauptbahnhof und umgekehrt dauert mit dem RE4 circa 75 statt der regulären 55 Minuten mit dem ICE.

Der Anschluss in Stendal Hauptbahnhof von und nach Hannover soll seitens der Deutschen Bahn mit zusätzlichen Pendelzügen, die auf den RE4 abgestimmt sind, sichergestellt werden, teilt das Verkehrsministerium Sachsen-Anhalt mit.

Gleisbauarbeiten auf ICE-Strecke Hannover-Stendal-Berlin dauern voraussichtlich bis zum 20. Juni

Der RE4 wird in der Bauphase um täglich 16 Fahrten von und nach Stendal verlängert. Statt in Rathenow zu enden, verkehrt er zweistündlich zwischen Stendal und Berlin ohne Stopps zwischen den Bahnhöfen Rathenow und Stendal.

Zwischen Rathenow und Wustermark werden die Gleise erneuert, so dass dieser Streckenabschnitt bis zum 20. Juni 2023 nur eingleisig befahrbar ist. In der ersten Bauphase (bis Anfang/Mitte Mai) verkehrt der ICE weiter von Berlin über Stendal nach Hannover. In der Gegenrichtung werden die ICE-Züge von Hannover über Braunschweig und Magdeburg nach Berlin Hauptbahnhof umgeleitet. Ein Halt in Stendal entfällt somit.

Neuer RE Berlin-Stendal als Alternative zum ICE

Aus diesem Grund haben laut Mitteilung das Land Sachsen-Anhalt und die NASA GmbH gemeinsam mit dem Land Brandenburg zusätzliche Leistungen bei dem Betreiber des RE4, der DB Regio AG Nordost, bestellt und ermöglichen so den Fahrgästen eine umsteigefreie Verbindung im Schienenpersonennahverkehr.

Es sei nicht selbstverständlich, dass das Land die Leistungen im Nahverkehr erhöhe, um so baustellenbedingte Ausfälle im Fernverkehr der Bahn auszugleichen, teilt die Verkehrsministerin Lydia Hüskens mit. Sie sei umso glücklicher, „dass es uns mit der Angebotsausweitung des RE4 gelungen ist, den Fahrgästen die Anbindung an die Bundeshauptstadt zu gewährleisten“.

Übrigens: Die Regionalbahn (RB) 34 zwischen Stendal Hauptbahnhof und Rathenow mit Halt in Hämerten, Schönhausen und Großwudicke verkehrt grundsätzlich nach Regelfahrplan. In Rathenow wird wegen des veränderten RE4-Fahrplans jedoch nur der Anschluss aus Richtung Berlin weiter gewährleistet, teilt das Verkehrsministerium Sachsen-Anhalt mit.