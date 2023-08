Neues Café mit Wohnzimmer-Charme hat in Tangermünde eröffnet

Alexandra Schleef (2. von rechts) ist Betriebsleiterin im Unternehmen Kerkow. Damit die Tangermünder Filiale inklusive Café in der Langen Straße ordentlich läuft, ist sie hier regelmäßig zu Besuch, unterstützt hier ihre Mitarbeiter Jessica Junge (von links), Jeremy Brecht, Eric Saschowa und Cordula Stark.

Tangermünde - Alexandra Schleef steht hinter dem Tresen im neuesten Café von Tangermünde. Sie ist Betriebsleiterin im Unternehmen Bäckerei-Konditorei Kerkow Stendal. In den vergangenen Wochen war sie besonders häufig in Tangermünde. Das Café in der Langen Straße hat sie mit zum Laufen gebracht – es ist ihr Herzensprojekt.