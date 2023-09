Stendal - Donald Lyko

Mit Rock und Pop, mit Kirchenmusik, Klassik und Folk ist der musikalische Veranstaltungskalender der Altmark schon sehr gut aufgestellt. Nur die Jazz-Fans suchen oft vergebens nach Angeboten. Für sie und alle anderen Musikliebhaber gibt es nun die gute Nachricht: Das wird sich ändern, Stendal macht sich auf, eine Jazz-Stadt zu werden. Und das mit dem neuen Format „Post4Jazz“.

Die Idee dazu hatten Benjamin Ulrich und Felix Hünemöller. Beide spielen selbst leidenschaftlich gern Jazz, sind in der Szene gut vernetzt. Benjamin Ulrich ist Musiker, Komponist und Lehrer an der Stendaler Musik- und Kunstschule. Felix Hünemöller, der in mehreren Stendaler Formationen spielt, hat sein erstes Jahr beim Jazz-Studium an der renommierten Hochschule für Musik und Theater Hamburg hinter sich.

Was die Initiatoren sich für die Abende wünschen, bringt Benjamin Ulrich so auf den Punkt: „Gutes Konzert, gutes Ambiente, guter Wein.“ Darum wird der Konzertsaal im Adam-Ileborgh-Haus für die fünf Konzerte in eine Art Jazz-Lokal verwandelt. Es soll Bestuhlung an Tischen geben, eine Bar, vermutlich ein, zwei Stuhlreihen wie bei anderen Veranstaltungen, passende Beleuchtung. Es ist vorgesehen, dass die Besucher vor und nach den Auftritten noch zusammensitzen und den Abend genießen. Platz wird für maximal 90 Personen sein.

Hochkarätige Künstler werden in der Musikschule erwartet

„Wir glauben daran, dass es in Stendal nachgefragt wird“, schaut Benjamin Ulrich optimistisch auf den Start der Reihe „Post4Jazz“. Das Post bezieht sich dabei auf die Poststraße 4, in der die Musikschule ist. Sein Optimismus wird vor allem daraus genährt, dass für die fünf Konzerte junge Musiker eingeladen wurden, die „absolutes Topniveau“ sind, die zur Spitze der deutschen Jazz-Künstler gehören, darunter Antonia Hausmann und vor allem das Ausnahmetalent Frank Chastenier.

Am 14. Oktober startet die Reihe, „die hochwertige Künstler und die Bandbreite des Jazz zeigen, die eine abwechslungsreiche Mischung bieten soll“, sagt Benjamin Ulrich. Und er verspricht: Vieles werde erst während des Konzertes live auf der Bühne entstehen, eine der Stärken der Jazzmusik.

Wer möchte, kann zum Preis von 85 Euro ein Abo für „Post4Jazz“ und damit alle fünf Konzerte erwerben. Ausgegeben werden aber fünf Einzelkarten, die übertragbar sind. Wer nur eine einzelne Karte erwerben möchte, bekommt diese für 20 Euro, unter anderem an der Abendkasse.

Weil die Stendaler Musiker die Jazz-Reihe privat organisieren, haben sie sich mit der Kaschade-Stiftung einen Partner ins Boot geholt. Die Stiftung tritt als offizieller Veranstalter auf. „Wir tragen es gern mit, weil wir für Vielfalt stehen und so ein anderes musikalischen Angebot in Stendal unterstützen“, sagt Stifter Hans-Jürgen Kaschade und fügt hinzu: „Die, die die Arbeit haben, sollen nicht auch noch das finanzielle Risiko tragen müssen.“ Schon vor dem Start von „Post4Jazz“ kündigt Hans-Jürgen Kaschade an: „Wir würden für die Folgejahre zur Verfügung stehen.“

Die Gastgeber werden auch selbst zu hören sein. Felix Hünemöller verstärkt zum Start der Veranstaltungsreihe Leon Sladky’s Quintett Nostalgia. Benjamin Ulrich setzt zusammen mit Marius Moritz und Vincent Niessen am 13. April kommenden Jahres den Schlusspunkt der „Post4Jazz“-Premierenreihe.

Das Programm im Überblick

Sonnabend, 14. Oktober: Leon Sladky’s Quintett Nostalgia (mit Felix Hünemöller)Sonnabend, 18. November: Frachter (mit Ludwig Buschendorf)Sonnabend, 13. Januar: Frank Chastenier TrioSonnabend, 17. Februar: Antonia Hausmann QuartettSonnabend, 13. April: Benjamin Ulrich TrioDie Konzerte beginnen um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr.Kartenreservierungen: E-Mail info@50songs.deKartenpakete gibt es bei Benjamin Ulrich in der Musik- und Kunstschule, bei Felix Hünemöller, bei Benetton in Stendal und bei Stehwien in Tangermünde.