Neues Schloss in Tangerhütte wird mit weihnachtlichen „Lichtblicken“ zum Besuchermagneten

Noch bis zum 26. Dezember leuchtet das Neue Schloss in Tangerhütte im Rhythmus weihnachtlicher Musik. Viele Tangerhütter und Gäste sind begeistert. An den Weihnachtsfeiertagen wird es jeweils ab 16 Uhr auch Punsch und Glühwein vor Ort geben.

"Lichtblicke" mit weihnachtlichen Melodien gibt es derzeit am Neuen Schloss in Tangerhütte. Familie Klimt mit vier Generationen ist schwer begeistert.

Tangerhütte - Das Schwesternpaar Madlen Menzel und Laura Klimt, hier mit Mutter Conny und den Omas Irmgard und Karin sowie ihren Babys Tilda (9 Monate) und Lias (8 Monate), lässt sich am Mittwochabend gerne von den „Lichtblicken“ am Neuen Schloss in Tangerhütte verzaubern. Doch die Besucher der leuchtenden Weihnachtsshow im Stadtpark kommen nicht nur aus Tangerhütte.