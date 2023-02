Als Koch hat Dinh Cuong Le schon in vielen deutschen Großstädten gearbeitet. Um sich mit einem eigenen Sushi-Restaurant selbstständig zu machen, ist er mit seiner Partnerin Trang Khong in deren altmärkische Heimat gezogen.

Stendal - „Als ich mit 5 Jahren mit meiner Familie von Vietnam nach Seehausen in der Altmark gezogen bin, war das eine komplett neue Welt für mich“, erinnert sich Trang Khong (28) an ihren damaligen Kulturschock rund um die Jahrtausendwende, „vieles, was ich hier in Deutschland erlebte, hatte ich als Kind in Vietnam vorher nie gesehen: Autos, große Menschen mit blondem Haar, moderne Toiletten. Ich kannte bis dahin nur Plumpsklos“, lacht die junge Frau heute.