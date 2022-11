Die Bremer Stadtmusikanten Neues TdA-Musiktheaterstück feiert in Stendal Premiere

Sehnsuchtsort Hansestadt – In den „Bremer Stadtmusikanten“ kündigen vier sympathische Außenseiterinnen ihre Jobs und versuchen sich an einer Musikkarriere in Bremen. Den jungen Schauspielerinnen gelingt eine unterhaltsame Neuinterpretation des Grimmschen Märchens.