Das niederländische Heer verteidigt an der Elbe bei Storkau die Nato-Ostflanke gegen Russland. Die Volksstimme hat die Militärübung begleitet. Wie hoch der Kommandeur die Kriegsgefahr einschätzt.

Storkau. - Der Russe greift an. Die Nato-Ostflanke muss verteidigt werden. Dafür muss die niederländische „13. Lichte Brigade“ so schnell wie möglich an die Elbe bei Storkau vorrücken, um das Gewässer zu queren und den Feind anzugreifen. Die Volksstimme hat die Soldaten bei ihrer Militärübung begleitet, die dabei für den Frieden drei wichtige Ziele verfolgt.