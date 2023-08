Wird der nächste A14-Abschnitt zwischen Dolle und Lüderitz im Kreis Stendal freigegeben, wird das Dorf in der Börde wegen eines neuen Bauprojektes von der Außenwelt abgeschnitten.

A14-Freigabe - Gulaschkanone an B189 in Dolle droht das Aus

Ute Lindemann betreibt die Gulaschkanone in Dolle. Sie fürchtet, dass sie nach Freigabe des A14-Abschnitts zwischen Dolle und Lüderitz ihren Imbiss nicht mehr halten kann.

Dolle - Als Gulaschkanone kann das, was sich Ute Lindemann in Dolle aufgebaut hat, nicht mehr bezeichnet werden. Ihr Imbiss an der B189 ist täglich Anlaufpunkt für Pendler, Lkw-Fahrer und Urlauber. Wird der A14-Abschnitt zwischen Dolle und Lüderitz Ende 2023 freigegeben, könnte das den sinnbildlichen Genickbruch für ihre Lebensgrundlage bedeuten.