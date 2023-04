Stendal - Wenn Kinder und Jugendliche Sorgen haben, dann sind nicht immer die Eltern oder die besten Freunde die richtigen Ansprechpartner. Über manche Probleme lässt es sich einfacher mit jemanden reden, den man nicht kennt. Für solche Situationen gibt es die 116 111 – die Nummer gegen Kummer für Kinder und Jugendliche.

Laut Andrea Wegner, Geschäftsführerin des Kinderschutzbundes Sachsen-Anhalt, nutzen etwa 300 000 Kinder und Jugendliche jährlich dieses Angebot. „Das zeigt, wie wichtig es ist, dass es diese Möglichkeit für junge Menschen gibt.“

Am 25. April 2023 stellte sie gemeinsam mit ihrer Kollegin Elke Dohrmann, Leiterin des Kindertelefons in Halberstadt, den Mitgliedern des Jugendhilfeausschusses das bundesweite Angebot vor. Der Landkreis Stendal fördert das Projekt in diesem Jahr wieder mit etwa 2000 Euro.

Kinder und Jugendliche können sich per Telefon und per Mail kostenlos und anonym beraten lassen. Mit Hilfe des Projekts „Jugendliche beraten Jugendliche“ besteht immer samstags (14 bis 20 Uhr) auch die Möglichkeit, seine Sorgen bei einem jugendlichen Berater loszuwerden. Für Eltern gibt es das Elterntelefon (0 800 1110550).

„Spätestens seit der Corona-Pandemie sind Telefon- und digitale Beratungen wichtiger den je“, betont Andrea Wegner.