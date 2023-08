Stendal - Eben noch Tempo 100, dann 70, 50, einspurig. Die Bundesstraße 188 zwischen Tangermünde und Stendal wird zum Nadelöhr. Aber warum?

„Dort werden die Schutzplanken auf 2,7 Kilometern Länge erneuert“, sagt Andreas Tempelhof, Pressesprecher des Verkehrsministeriums Sachsen-Anhalt. Die alten Planken müssten ausgetauscht werden, weil sie in die Jahre gekommen sind. Außerdem können die neuen „Fahrzeugrückhaltesysteme“, wie die amtsdeutsche Bezeichnung lautet, bei Unfällen „größere Kräfte aufnehmen und ableiten“, erklärt der Sprecher.

Bei der Gelegenheit verschwindet der bislang vorhandene Wildkräuterstreifen zwischen den Planken. Er weicht einer Asphaltschicht. Darauf wächst dann zwar nichts mehr, aber das ist Absicht. „Der Landesbetrieb Straßenbau möchte den Pflegeaufwand reduzieren“, erklärt Andreas Tempelhof. Das Vorhaben kostet 1,3 Millionen Euro – Geld, das der Bund als Eigentümer der Straße bereitstellt.

Offiziell sollten die Arbeiten Anfang der Woche beginnen. Doch außer den Verkehrsschildern und einer langen Reihe von Warnbaken war bislang nicht viel zu sehen. Bis Donnerstag, 10. August. Da fährt ein schwarzer Pkw im Schritttempo exakt den weißen Randstreifen ab.

Am Lenkrad sitzt Jürg Bamler mit einem Messrad in der Hand, das er aus dem Seitenfenster heraus über den Asphalt rollen lässt. „Ich nehme noch einmal die genaue Streckenlänge auf“, sagt der Mann. Laut seiner Planung sollen die eigentlichen Arbeiten in der kommenden Woche beginnen. Es kann aber durchaus sein, dass die Baufahrzeuge bereits am Freitag, 11. August, anrücken.

Bis zum 29. September sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Bis dahin verengt sich der Verkehr auf einer der wenigen vierspurigen Bundesstraßen im Landkreis auf zwei Spuren – eine in und eine aus Richtung Stendal.