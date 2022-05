OB-Wahl in Stendal: Erster Kandidat wagt sich aus der Deckung

Stendal - Sein Name wird schon lange gehandelt, nun ist es endlich raus: Thomas Weise möchte bei der Stendaler OB-Wahl im kommenden Frühjahr für die CDU antreten. Das bestätigte der 52-Jährige auf Nachfrage. Er möchte mit dem Votum des CDU-Stadtverbandes in den Wahlkampf ziehen. Dessen Mitglieder kommen zur Nominierung des Kandidaten am 24. November zusammen. In die Abstimmung geht Thomas Weise mit dem Vorstand des Stadtverbandes hinter sich. Denn der wird ihn als Kandidaten vorgeschlagen, sagte die Stadtverbandsvorsitzende Xenia Schüßler. Es bestehe aber die Möglichkeit, dass während der Veranstaltung weitere Bewerber ihren Hut in den Ring werfen.