Debatte im Stadtrat Kritik an Unterbringung: Sind Obdachlosenunterkünfte im Kreis Stendal menschenunwürdig?

Ein Stadtrat in Stendal nennt die Notunterkunft für Wohnungslose in Stendal menschenunwürdig. Doch in Seehausen und Osterburg sei es viel schlimmer. Stimmt das?