Oberbürgermeister-Wahl Stendal: Warum Kandidatin Kerstin Westphal parteilos ist

Zwei Frauen und vier Männer treten am 27. März bei der Wahl zum Oberbürgermeister von Stendal an. Die Volksstimme stellt die Menschen hinter den Plakaten vor. Die Reihenfolge der Kandidaten wurde ausgelost.

Kerstin Westphal liebt ihre Heimatstadt Stendal und hält sich gerne an verschiedenen Ecken – wie hier am Winckelmannplatz – auf.

Stendal - Kerstin Westphal wird bei Wahlkampf-Terminen häufig mit einem Vorurteil konfrontiert: Sie habe keine Einblicke in das gesellschaftliche Leben in Stendal. Passanten begründen ihre Meinung damit, dass die 55-Jährige seit mehreren Jahren nicht mehr in Stendal, sondern im bayerischen Grasbrunn lebt.