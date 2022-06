Oberbürgermeister-Wahl Stendal: Was Bastian Sieler ändern möchte

Zwei Frauen und vier Männer treten am 27. März bei der Wahl zum Oberbürgermeister von Stendal an. Die Volksstimme stellt die Menschen hinter den Plakaten vor. Die Reihenfolge der Kandidaten wurde ausgelost.

Wenn Bastian Sieler mit seiner Ehefrau Ninett und der jüngsten Tochter Bruna in der Stendaler Innenstadt unterwegs ist, machen sie gern einen Stopp am Winckelmannplatz.

Stendal - Seine Kindheit und Jugend in Stendal war eine zwischen Nord und Süd. Aufgewachsen in der Johannisstraße, spielte er mit den Nachbarskindern zwischen Friedhof und Schützenplatz, auf dem Areal der alten Russen-Kaserne, heute Hochschul-Campus. „Das war damals mein Revier. Ich verbinde damit sehr schöne Erinnerungen“, sagt Bastian Sieler. Viel Zeit hat er als Junge auch in entgegengesetzter Stadtrichtung verbracht. In Süd haben beide Großeltern-Paare gelebt, dazu Onkel und Tanten. Was aus dem einst modernen Viertel geworden ist, hat er ebenso verfolgt wie die positive Entwicklung „der fast schon ruinösen Innenstadt“, die er in den 1990er Jahren erlebt hat.