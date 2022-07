Wahl Oberbürgermeisterwahl Stendal: Weise und Sieler in der Stichwahl

Für Thomas Weise (CDU) und Bastian Sieler (parteilos mit SPD-Unterstützung) geht der Wahlkampf in die Verlängerung. Sie treten bei der Stichwahl am Sonntag, 24. April, gegeneinander an, um neuer Stendaler Oberbürgermeister zu werden. Das Interesse an der Wahl war mit 37,8 Prozent höher als vor sieben Jahren.