Oldtimer entstaubt fürs 20. Fahrzeugtreffen bei Tangerhütte

Groß Schwarzlosen - „Endlich konnten wir mal wieder raus mit unseren Fahrzeugen, wir sind ja richtig ausgehungert gewesen“, erzählt Carsten Wecke aus Wittenmoor am Wochenende in Groß Schwarzlosen. Zum Oldtimertreffen am Ortsrand von Groß Schwarzlosen hatten zahlreiche Freunde historischer Fahrzeugtechnik den Corona-Staub von ihren Vehikeln gewischt und ihre Schätzchen endlich wieder ans Tageslicht gebracht.