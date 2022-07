Konzert Opernsänger Björn Casapietra kommt nach Jerichow

Der Opernsänger Björn Casapietra geht mit „Hallelujah - Die schönsten Himmelslieder“ wieder auf Tour. Einer der vielen Konzert-Termin in Sachsen-Anhalt findet in der Klosterkirche in Jerichow statt.