Opfer verliert Bein nach Unfall: Täter soll ins Gefängnis

Dem Opfer musste nach einem Unfall ein Bein amputiert werden. Das Landgericht Stendal will den Unfallfahrer dafür ins Gefängnis schicken.

Einem Motorradfahrer musste nach einem Unfall in Burg ein Bein abgenommen werden. Der Unfallverursacher soll ins Gefängnis.

Stendal/Burg - Das wird sicherlich ein Schock für den Magdeburger Roland E. gewesen sein: Der damals 35-Jährige, der fast auf den Tag genau vor zwei Jahren in Burg bei Magdeburg mit seinem Renault Clio Motorradfahrer Robert K. rammte und so schwer verletzte, dass diesem später ein Bein abgenommen wurde, erhielt von der 10. Strafkammer am Landgericht Stendal unter Vorsitz von Richterin Julia Rogalski eine Freiheitsstrafe ohne Bewährung.