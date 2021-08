Straßensanierung Ortsdurchfahrt Uchtdorf bei Tangerhütte wird komplett erneuert: Vollsperrung für drei Wochen

Die Sanierungsarbeiten an der Ortsdurchfahrt der Landesstraße L31 in Uchtdorf bei Tangerhütte (Altmark) sind angelaufen. Das Land investiert rund 300.000 Euro in die Erneuerung der gesamten Fahrbahndecke und in den grundhaften Ausbau des Kreuzungsbereiches. Bis Ende August wird großräumig umgeleitet.