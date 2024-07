An der Bushaltestelle in Büste hat der Osterburger Barbier Ramez A. einem Mädchen aus seinem Auto heraus Lollis angeboten. Es folgten Hass und Hetze in sozialen Medien.

Stendal - Ramez A. sieht sich als Opfer einer medialen Hetzjagd. In sozialen Medien wird mit Fotos vor ihm gewarnt. Er habe versucht, ein Kind zu entführen, so der Vorwurf. Dabei habe er einem Mädchen an einer Bushaltestelle in Büste bei Bismark nur etwas Gutes tun wollen. Der Syrer wendet sich mit Hilfe einer Opferberaterin an die Volksstimme und berichtet, wie seine Welt plötzlich kopfstand.