Mitarbeiter des Ordnungsamtes des Landkreises Stendal nahmen die Dienstanweisungen nicht ganz so ernst. Über die Kontakliste des Infizierten flog die Feier auf. Foto:dpa

Landrat Patrick Puhlmann (SPD) ist verärgert über die Corona-Party im Ordnungsamt Stendal.

Stendal l Erst die 330 heimlich geimpften Polizisten, jetzt eine Corona-Party im Ordnungsamt. Der Landkreis Stendal sorgt erneut für Negativschlagzeilen in der Pandemie. Auf Anfrage der Volksstimme hatte Landrat Patrick Puhlmann (SPD) am Mittwoch eingeräumt, dass zehn Mitarbeiter des Sachgebietes Brand-und Katastrophenschutz des Ordnungsamtes in Quarantäne geschickt werden mussten. Sie hatten ein Dienstjubiläum feierlich begangen. Im Nachgang wurde ein Teilnehmer positiv auf das Coronavirus getestet.



Auch einen Tag nach der Veröffentlichung des Vorfalls reagierte Landrat Patrick Puhlmann (SPD) gereizt auf das Fehlverhalten seiner Mitarbeiter. „Ich bin sehr verärgert und habe keinerlei Verständnis dafür“, sagte er der Volksstimme. Die Aktion gefährde die Arbeitsfähigkeit eines ganz sensiblen Bereiches. „Ganz zu schweigen vom Ansehensverlust der Behörde bei den Bürgerinnen und Bürgern“, so Puhlmann.



Mittlerweile ist klar, wie der Vorgang ans Tageslicht kam. Die Betroffenen hatten sich nicht aus eigenem Antrieb bei der Spitze der Kreisverwaltung gemeldet. Vielmehr gab die Kontaktliste des Infizierten den entscheidenden Hinweis.



Die Feiernden setzten sich gleich über mehrere Regeln hinweg. Feiern während der Arbeitszeit oder in den Diensträumen seien grundsätzlich nicht erlaubt, verlautbart die Pressestelle der Kreisverwaltung. Ausnahmen bedürften der Zustimmung des Landrates.



Diese wäre auch bei einer Anfrage nie erteilt worden, weil in der Kreisverwaltung coronabedingt Abstands-und Hygieneregeln gelten. Diese wurden wiederum von der Feiergesellschaft geflissentlich ignoriert.



Nehmen Mitarbeiter die Regeln immer genau?

Nun drohen Konsequenzen. Der Landrat kündigte bereits am Mittwoch an, dass er prüfen lasse, inwiefern die Aktion als Verstoß gegen die Eindämmungsverordnung mit einem Bußgeld von 50 Euro belegt werden muss. Eine Sonderbehandlung werde es nicht geben.



Außerdem behält sich Puhlmann personalrechtliche Maßnahmen vor. Wann diese greifen werden, ist noch unklar. Zunächst werden die Beteiligten noch angehört. „Dafür ist eine angemessene Frist zu beachten“, sagte Puhlmann.



Derweil mehren sich die Hinweise, dass die Einhaltung der angesprochenen Regeln von einigen Mitarbeitern der Kreisverwaltung nicht ernst genommen wird. So sollen nach Volksstimme-Informationen einige im Dezember eine inoffizielle Weihnachtsfeier veranstaltet haben. Dieser Fall sei ihm nicht bekannt, sagte Puhlmann auf Nachfrage der Volksstimme.



Trotz der Pannen ist der Landrat noch immer davon überzeugt, dass er die Verwaltung im Griff hat. Die Feier der Ordnungsamtsmitarbeiter habe er jedenfalls nicht persönlich verhindern können. „Ich kann ja nur schwer jeden Raum selbst überwachen“, verteidigte sich Puhlmann.