Parasolpilz bei Stendal entdeckt - Der Sonnenschirm unter den heimischen Pilzen

Bölsdorf - Ein Parasolpilz am Straßenrand bei Bölsdorf in der Nähe von Stendal, den unser Volksstimme-Leser Jens Ernst aus Tangermünde im wahrsten Sinne des Wortes gefunden hat. Der Name Parasol leitet sich von dem französischen Wort für Sonnenschirm ab. Hierzulande wird er Riesenschirmling oder Riesenschirmpilz genannt, was mit seiner besonderen Eigenart zusammenhängt.