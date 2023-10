In Stendal müssen Autofahrer tiefer in die Tasche greifen. Die Parkgebühren in der Innenstadt wurden verdoppelt.

Die Parkuhr in der Hallstraße in Stendal: Für eine Stunde „schluckt“ sie jetzt einen Euro.

Stendal - Autofahrer aufgepasst: Wer in Stendal parkt, muss nun tiefer in die Tasche greifen. Die Parkgebühren in Stendals Innenstadt wurden angehoben. In allen drei Gebührenzonen haben sich die Preise für das Parken verdoppelt.

So kostest jetzt beispielsweise das Parken in der Hallstraße (Parkgebührenzone II) ein Euro pro Stunde, anstatt 50 Cent. Weitere betroffene Straßen in dieser Gebührenzone sind die Bruchstraße, der Parkplatz Bruchstraße, der Parkplatz Wüste Worth und die Straße Am Dom.

Lesen Sie auch: Immer mehr Müll häuft sich auf Parkplatz in Stendal an

In Zone I erhöht sich der Preis auf zwei Euro pro Stunde (Breite Straße, Kornmarkt, Markt, Marienkirchstraße, Rathenower Straße, Schadewachten, Karlstraße, Jacobikirchhof, Parkplatz Brüderstraße/Deichstraße) und in Zone III auf 60 Cent (Altes Dorf und Mönchskirchhof). In allen drei Bereichen gilt eine Mindestgebühr von 30 Cent. Eine Ausnahme bildet das Parken über die App. Zudem kann weiterhin am Wochenende und an Feiertagen gebührenfrei geparkt werden.

Lesen Sie auch: Preiserhöhung: Wo und ab wann es in Stendal teurer wird

Ursprünglich war die Preisanpassung für den 1. Oktober 2023 angesetzt. „Die technische Umsetzung und das Anbringen der neuen Aufkleber hat etwas länger gedauert. Daher wurde die Umstellung an diesem Wochenende vorgenommen“, sagt André Projahn aus dem Pressebüro des Rathauses.