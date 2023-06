Die Diskussion um steigende Gebühren in Stendal bringt neue Idee zum Vorschein.

Parkzonen in Stendal vereinheitlichen? Das hätte teuere Folgen für Autofahrer

Das Parken in Stendal soll teurer werden.

Stendal - Die Parkgebühren in Stendal müssen angehoben werden. In diesem Punkt sind

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

sich die Stadtratsmitglieder im Finanz- und Stadtentwicklungsausschuss größtenteils einig. In Letzterem wurde am Mittwoch eine neue Idee diskutiert, um das Parken in Stendal zu vereinheitlichen.