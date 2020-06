Der SPD-Kreisverband Stendal hat an seiner Spitze personell neu aufgestellt. Der Stendaler Jacob Beuchel ist neuer Kreisvorsitzender.

Stendal l Seit Januar stellen die ostaltmärkischen Sozialdemokraten mit Juliane Kleemann einen der beiden SPD-Landesvorsitzenden in Sachsen-Anhalt, seit März mit Patrick Puhlmann den Stendaler Landrat. „Diesen Schwung möchte ich gern fortführen“, bot Jacob Beuchel in seiner Bewerbungsrede für den Kreisvorsitz an. Der 33-Jährige, der seit 2018 auch Vorsitzender des Stendaler Ortsvereins ist, war am Freitagabend während des Kreisparteitages der SPD der einzige Kandidat für das Ehrenamt an der Spitze des Kreisvorstandes. Mit einem deutlichen Votum kann er sein neues Ehrenamt antreten, denn von den 31 Stimmberechtigten im großen Sitzungssaal des Landratsamtes bekam er 30 Ja-Stimmen und eine Nein-Stimme.

Offene Stammtische und öffentliche Präsenz

Beuchel wird nun den Stendaler Kreisverband in den Landtags- und Bundestagswahlkampf führen. Derzeit laufen die Nominierungen der Direktkandidaten für die Landtagswahl am 6. Juni 2021. Für den Wahlkreis 4 (Stendal-Bismark) wurde Juliane Kleemann am Freitag als Kandidatin nominiert (siehe Info-Kasten). Die Kandidatenkür für die Bundestagswahl im kommenden Jahr ‑ ein Termin dafür steht noch nicht fest – soll nach jetziger Planung im Oktober erfolgen. Die Entscheidung darüber müssen die beiden altmärkischen Kreisverbände treffen. Der weitere Ausbau der Zusammenarbeit ist einer der Punkte, die Jacob Beuchel für seine Amtszeit als Ziel ausgegeben hat: „Wir wollen mehr als SPD Altmark auftreten.“

Ein weiterer Punkt sind die Ortsvereine. „Sie sind die Herzkammern der politischen Arbeit“, sagte der neue Kreisvorsitzende. Darum möchte er in den Regionen, in denen es um die Ortsvereine etwas ruhiger geworden ist, „die Partei wieder sichtbarer machen“. Zum Beispiel mit offenen Stammtischen zum offenen Austausch, wie sie im Stendaler Ortsverein sehr gut angenommen werden. Was Beuchel erreichen möchte, beschreibt er als „wieder mehr Gefühl von Parteigemeinschaft“. Zudem soll die Öffentlichkeitsarbeit ausgebaut werden. Der Kreisverband sollte sich außerdem mehr als bisher in der Arbeit des Landesverbandes wiederfinden, ermunterte Beuchel zur Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften und Fachgruppen der SPD.

Die Wahl des neuen Vorsitzenden war notwendig geworden, weil Juliane Kleemann wie angekündigt das Amt niedergelegt hatte, nachdem sie zu Jahresbeginn neben Andreas Schmidt zur Landesvorsitzenden gewählt worden war. Gut drei Jahre stand sie an der Spitze des Kreisvorstandes, den sie auch nicht verlassen möchte. Darum kandidierte sie für einen der beiden freien Stellvertreterposten. Mit 29 Ja-Stimmen ging ihre Wahl problemlos über die Bühne, ebenso die von Norman Rentner. Der Vorsitzende des Tangerhütter Ortsvereins bekam 30 Ja-Stimmen, auch er ist jetzt stellvertretender Kreisvorsitzender. Beide Ämter mussten neu vergeben werden, nachdem Denis Gruber Ende vergangenen Jahres die Partei verlassen hatte und Patrick Puhlmann nach seiner Wahl zum Landrat den Schwerpunkt auf die neue Aufgabe legen möchte. Als dritter stellvertretender Vorsitzender bleibt Ben Burkhardt weiter im Amt.

Rosemarie Dizner als Beisitzerin im Vorstand

Am Freitagabend warb Puhlmann für Jacob Beuchel, weil „ich bei ihm den Kreisverband in guten Händen sehe“. Der 33-Jährige habe mit den Stendaler Ortsverein gezeigt, dass die SPD noch Mitglieder gewinnen kann. Stendal sei aktuell im Kreisverband der Beitrittsschwerpunkt. Eine vierte Personalie stand noch an, die Wahl eines oder einer Beisitzerin. Dafür bewarb sich Rosemarie Dizner aus Stendal, mit 25 Ja-Stimmen gab es eine deutliche Mehrheit. Die anderen Vorstandsmitglieder, darunter Schatzmeisterin Annemarie Theil vom Ortsverein Bismark, bleiben unverändert im Amt.